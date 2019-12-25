Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский запустил свой канал на YouTube. Первое видео футболист опубликовал 25 декабря

Бывший тренер киевского «Динамо» возглавил российский клуб © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Двадцатиминутный видеоролик Милевский посвятил походу по ночным клубам украинской столицы. Компанию ему составил другой экс-игрок «Динамо» Александр Алиев.

«Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время — показать, как все происходит. Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом — Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена, мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы», — написал Милевский.

В составе «Динамо» Артем Милевский играл с 2002 по 2013 год. В 2019 году футболист вернулся в Белоруссию, где выступает за брестское «Динамо».

Полузащитник Александр Алиев в 2018 году начал тренерскую карьеру.