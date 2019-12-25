Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн (около 90 млрд рублей), что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины
Отмечается, что дефицит за аналогичный период прошлого года составил 184 млн грн (около 478 млн рублей).
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 млрд грн (около 18 млрд рублей) против 22,002 млрд грн (около 57 млрд в рублей) профицита годом ранее.
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