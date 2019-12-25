Козак о поставках российского газа в Европу: Экономические интересы пробьют дорогу
Козак о поставках российского газа в Европу: Экономические интересы пробьют дорогу
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
Отмечается, что дефицит за аналогичный период прошлого года составил 184 млн грн (около 478 млн рублей).

Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 млрд грн (около 18 млрд рублей) против 22,002 млрд грн (около 57 млрд в рублей) профицита годом ранее.