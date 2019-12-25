Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн (около 90 млрд рублей), что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины

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