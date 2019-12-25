«Я могу дать характеристику только одному человеку, с которым лично знакома и которого хорошо знаю. Это Михаил Иванюк — бывший сотрудник СБУ и на сегодня действующий сотрудник МВД (в "Азове" возглавлял внутреннюю безопасность, "Метеослужба", как ее еще называют, позывной "Булат", свою причастность к преступлению он отрицает — ред.). Это человек без чести и без слова. <…> С ним общался мой муж, и я часто ему говорила, что это не тот человек, с которым нужно общаться. Мне Иванюк никогда не нравился как человек», — сказала Соболева.
Она добавила, что позвонила Иванюку после похорон своего ребенка.
«Я присутствовала на крестинах его сына. Сказала, что пусть господь их бережет, а он чтобы задумался над своей жизнью. И что ему ничего не сойдет с рук», — призналась супруга Соболева.
По ее словам, Иванюк сильно испугался и нанял адвокатов. Они стали писать Соболевой письма с угрозами.
В центре Киева 1 декабря при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева погиб его трехлетний сын.