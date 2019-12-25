Супруга бизнесмена Вячеслава Соболева Инна, трехлетнего сына которой убили 1 декабря в Киеве, рассказала, кого они с мужем подозревают в заказе преступления. Об этом 25 декабря сообщает Strana.ua

Жена депутата Киевсовета Соболева рассказала, что уберегло мужа от пули © Facebook, Юрий Бутусов сказала Соболева.

Она добавила, что позвонила Иванюку после похорон своего ребенка.

«Я присутствовала на крестинах его сына. Сказала, что пусть господь их бережет, а он чтобы задумался над своей жизнью. И что ему ничего не сойдет с рук», — призналась супруга Соболева.

По ее словам, Иванюк сильно испугался и нанял адвокатов. Они стали писать Соболевой письма с угрозами.

В центре Киева 1 декабря при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева погиб его трехлетний сын.

