«Пресс-служба группы «Океан Эльзы» отказалась предоставить информацию о возможном гонораре депутата Верховной Рады от фракции «Голос» и лидера группы Святослава Вакарчука за выступление группы в Минске (Беларусь) 21 декабря», — сообщает агентство.
Также отмечается, что гонорар отказались комментировать также и в партии Вакарчука.
«Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной», — говорится в ответе на запрос агентства.
При этом пресс-служба заверила, что и компания, представляющая интересы группы, и сам Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию и отчеты в соответствующие органы и платят налоги.