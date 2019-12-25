Группа «Океан Эльзы» отказалась предоставить информацию о возможном гонораре депутата Рады Святослава Вакарчука, сославшись на тайну коммерческой деятельности. Об этом 25 декабря сообщают «Украинские новости»

«Пресс-служба группы «Океан Эльзы» отказалась предоставить информацию о возможном гонораре депутата Верховной Рады от фракции «Голос» и лидера группы Святослава Вакарчука за выступление группы в Минске (Беларусь) 21 декабря», — сообщает агентство.

Под дулами танков: Вакарчук выступил на корпоративе создателей игры World of Tanks © Фото: Telegram-канал Храбрые яйца

«Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной», — говорится в ответе на запрос агентства.

При этом пресс-служба заверила, что и компания, представляющая интересы группы, и сам Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию и отчеты в соответствующие органы и платят налоги.