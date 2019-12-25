Граждане Украины возлагают большие надежды на президента Владимира Зеленского в 2020 году. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в комментарии изданию Украина.ру 25 декабря

Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что именно с Зеленским люди в данный момент ассоциируют возможность изменений в стране. Другое дело, насколько здесь ожидание и реальность могут совпасть. Ближайшие полгода это нам покажут», — отметил Якубин.

Так, в первой половине 2020 года Зеленскому предстоит подготовиться к очередной встрече в «нормандском формате», запланированной на апрель, а также обеспечить удачное прохождение отопительного сезона на Украине.