Он обратил внимание на данные соцопросов, которые свидетельствуют о том, что люди верят: действующий президент может сыграть роль «волшебника» и что-то поменять на Украине.
«Мне кажется, что именно с Зеленским люди в данный момент ассоциируют возможность изменений в стране. Другое дело, насколько здесь ожидание и реальность могут совпасть. Ближайшие полгода это нам покажут», — отметил Якубин.
Так, в первой половине 2020 года Зеленскому предстоит подготовиться к очередной встрече в «нормандском формате», запланированной на апрель, а также обеспечить удачное прохождение отопительного сезона на Украине.