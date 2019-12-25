Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на будущий год, который предусматривает санкции против компаний, прокладывающих трубы для газопровода «Северный поток-2».
«С учетом и сегодняшнего решения по Украине, мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа. При этом газ там значительно, на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. Конечно, в итоге экономические интересы пробьют свою дорогу. Мы уверены в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом», — заверил вице-премьер.
По словам политолога Дмитрия Абзалова, Россия собственными усилиями достроит газопровод к весне следующего года. В эксплуатацию «Северный поток-2» введут в середине года, считает эксперт.