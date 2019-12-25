Газ, который Россия поставляет в Европу, на 30% дешевле сжиженного природного газа из США. Об этом 25 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на будущий год, который предусматривает санкции против компаний, прокладывающих трубы для газопровода «Северный поток-2».

«С учетом и сегодняшнего решения по Украине, мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа. При этом газ там значительно, на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. Конечно, в итоге экономические интересы пробьют свою дорогу. Мы уверены в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом», — заверил вице-премьер.