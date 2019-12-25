Отмечается, что 29 декабря в сквере Дружбы народов состоится спортивный праздник «Зимние гонки «Fun Run» на дистанции 2020 метров. Праздник будет проходить в двух форматах: для детей от 2 до 10 лет — зимние эстафеты со сказочными героями, для взрослых — забег и соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 2020 м.
В соревнованиях можно принять участие как лично, так и в составе команды (семьи).
«Условия регламента предусматривают наличие у каждого участника новогоднего аксессуара. Это может быть новогодняя шапка, варежки, шарф, борода, игрушка и др. Участник мероприятия должен иметь надлежащий уровень физической подготовки», — говорится в сообщении.