Жители Мелитополя решили не только встретить 2020 год, но и провести 2019 год спортивными пробегами. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Мелитополь»

Отмечается, что 29 декабря в сквере Дружбы народов состоится спортивный праздник «Зимние гонки «Fun Run» на дистанции 2020 метров. Праздник будет проходить в двух форматах: для детей от 2 до 10 лет — зимние эстафеты со сказочными героями, для взрослых — забег и соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 2020 м.

В Мелитополе планируется первоянварская пробежка трезвенников © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Условия регламента предусматривают наличие у каждого участника новогоднего аксессуара. Это может быть новогодняя шапка, варежки, шарф, борода, игрушка и др. Участник мероприятия должен иметь надлежащий уровень физической подготовки», — говорится в сообщении.