Компромисс, который был достигнут на переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом», устраивает российскую сторону. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24»

По его словам, в выигрыше от заключенного соглашения останутся европейские потребители российского газа.

«Нас устраивает вполне такой компромисс и с точки зрения урегулирования всех споров, которые накопились на сегодняшний день (разрешенных и неразрешенных), и с точки зрения наших расходов на транзит российского газа через Украину. Это не тариф, это плата за услугу, которую нам будет оказывать украинская компания», — сказал Козак.

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Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.

Протокол также предусматривает выплату «Газпромом» почти 3 млрд долларов в пользу «Нафтогаза» и отказ сторон от взаимных исков.