«Без комментариев. С наступающим Новым годом», — говорится в подписи к снимку, на котором депутат позирует вместе с Богданом.
Куницкий стоит, сложив спереди руки, а из-за его спины выглядывает Богдан. При этом в качестве приложения добавлена также одна из «оригинальных» фотографий главы ОП с Зеленским.
В комментариях подписчики оценили шуточное поздравление: «Огонь», «Санек Троль 80 LVL», «И тебе на ухо сел», «Ран (англ. Run — беги. — Ред.), Саня, ран», «Love story», «Богдан уже и тебе шепчет», «О, у кого-то амбиции стать президентом».
Ранее Богдан признался, что таким образом он на ухо Зеленскому дает советы и подсказывает идеи, которые у него возникают.