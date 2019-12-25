Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан повторил свой трюк, когда выглядывал из-за спины президента Владимира Зеленского, подсказывая тому что-то на ухо. На новой новогодней фотографии, которой нардеп от «Слуги народа» Александр Куницкий поделился в своем Instagram, использована уже знакомая украинцам поза

Андрей Богдан. Биографическая справка © Facebook, Андрей Богдан

Куницкий стоит, сложив спереди руки, а из-за его спины выглядывает Богдан. При этом в качестве приложения добавлена также одна из «оригинальных» фотографий главы ОП с Зеленским.

В комментариях подписчики оценили шуточное поздравление: «Огонь», «Санек Троль 80 LVL», «И тебе на ухо сел», «Ран (англ. Run — беги. — Ред.), Саня, ран», «Love story», «Богдан уже и тебе шепчет», «О, у кого-то амбиции стать президентом».

Ранее Богдан признался, что таким образом он на ухо Зеленскому дает советы и подсказывает идеи, которые у него возникают.