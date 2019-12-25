В США преступник с белой бородой ограбил банк, после чего вышел на улицу и стал разбрасывать украденные деньги, желая прохожим счастливого Рождества. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило агентство Reuters

«Дэвид Уэйн Оливер, 65 лет, был арестован в соседней кофейне Starbucks после того, как он ограбил Академический банк в Колорадо-Спрингс в понедельник днем, согласно полицейскому отчету. Полиция заявила, что подозреваемый "угрожал применением оружия" и покинул банк с неизвестной суммой наличных денег», — говорится в сообщении.

Почтальон-англичанин умер от усталости, доставляя письма к Рождеству © Tom Page / flickr.com

Отмечается, что приезда полиции преступник дожидался в соседней кофейне.

В настоящее время мужчина находится в тюрьме, он предстанет перед судом в четверг, 26 декабря.