«Дэвид Уэйн Оливер, 65 лет, был арестован в соседней кофейне Starbucks после того, как он ограбил Академический банк в Колорадо-Спрингс в понедельник днем, согласно полицейскому отчету. Полиция заявила, что подозреваемый "угрожал применением оружия" и покинул банк с неизвестной суммой наличных денег», — говорится в сообщении.
На улице мужчина стал разбрасывать деньги и желать прохожим счастливого Рождества. Очевидцам удалось собрать часть купюр и вернуть их в банк.
Отмечается, что приезда полиции преступник дожидался в соседней кофейне.
В настоящее время мужчина находится в тюрьме, он предстанет перед судом в четверг, 26 декабря.