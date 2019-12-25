Отмечается, что разрешение позволит оленям Санта-Клауса въезжать и выезжать из США в период 24 декабря 2019 года до 25 декабря 2019 года через любой пограничный порт США.
«При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению рождественских подарков для всех», — заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.
Отмечается, что все олени прошли ветеринарный контроль. В заявлении также приводятся слова Санта-Клауса, который пообещал, что продезинфицирует свои сапоги и постарается не допустить, чтобы его олени принесли «ящур вместе со всеми подарками».