Американские власти предоставили Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество. Об этом 25 декабря сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на совместное заявление Министерства сельского хозяйства США (USDA) и службы Инспекции здоровья животных и растений (APHIS)

Трамп «все еще работает» над подарком жене на Рождество © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

«При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению рождественских подарков для всех», — заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Отмечается, что все олени прошли ветеринарный контроль. В заявлении также приводятся слова Санта-Клауса, который пообещал, что продезинфицирует свои сапоги и постарается не допустить, чтобы его олени принесли «ящур вместе со всеми подарками».