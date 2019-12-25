Отмечается, что протесты активизировались в канун праздника на улицах города и в торговых центрах. В честь Рождества протестующие облачались в красные колпаки и оленьи рога.
По данным СМИ, демонстранты строили баррикады и били витрины магазинов. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Отмечается, что в торговый центр Times Square пришли около 30-40 протестующих, одетых в черное. Они выкрикивали лозунги, требовали независимости Гонконга и роспуска гонконгской полиции.
Масштабные уличные протесты против вступления в силу закона об экстрадиции преступников в Китай проходят в Гонконге с июня 2019 года. Власти Гонконга приняли решение отказаться от законопроекта, однако протестующие решили расширить список требований, призывая к реформам.