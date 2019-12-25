Согласно славянскому гороскопу, 2020 год будет годом Прядущего Мизгиря, если проще - плетущего паутину Паука. Об этом 25 декабря сообщает glavred.info

издания, на первом месте у Мизгиря сплетение тесных семейных связей и, собственно, кропотливый труд. Паук не терпит лени на работе и измен на любовном фронте. В этом он вполне солидарен с Белой Крысой — символом года по восточному календарю.

Главная опасность в год Мизгиря — запутаться в своих же желаниях. Поэтому прежде чем упорно добиваться цели — стоит определиться, надо ли вам это.

Удачными будут путешествия (особенно со своей второй половинкой или родней). Здоровье поправлять лучше всего спортом: физические нагрузки в этом году пойдут на пользу.

Новые источники доходов и карьерный рост ожидают трудоголиков и просто упорных людей.

Славянский гороскоп на 2020 год начнет действовать на весеннее равноденствие — с 20 на 21 марта. Для празднования отлично подойдут светлые воздушные наряды, а также одежда золотых, солнечных тонов. Сам Новый год 2020 вполне можно встречать по правилам Белой Крысы — то есть тоже в светлом наряде. В идеале — белого цвета, но можно и кофейные, бежевые и прочие. А так как Крыса еще и металлическая, то все цвета металлик (серебристый, золотистый, черный) тоже отлично подойдут.

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака:

• Овен — шоколадный или коричневый;

• Телец — голубой, золото, оливковый;

• Близнецы — жемчужный, пепельный и серый;

• Рак — пастельные тона, серебристо-серый;

• Лев — розовый, белый, персиковый;

• Дева — желтый, зеленый и коричневый;

• Весы — серебряный и белый;

• Скорпион — золотой и черный;

• Стрелец — белый, бронзовый, серо-голубой и серый;

• Козерог — серые тона, можно с принтами в цвете черненое серебро;

• Водолей — белый и на контрасте к нему спокойные синий, перламутрово-розовый, зеленый, желтый или кофейный;

• Рыбы — белый, серебристый, морские оттенки.