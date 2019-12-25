По информации издания, на первом месте у Мизгиря сплетение тесных семейных связей и, собственно, кропотливый труд. Паук не терпит лени на работе и измен на любовном фронте. В этом он вполне солидарен с Белой Крысой — символом года по восточному календарю.
Главная опасность в год Мизгиря — запутаться в своих же желаниях. Поэтому прежде чем упорно добиваться цели — стоит определиться, надо ли вам это.
Удачными будут путешествия (особенно со своей второй половинкой или родней). Здоровье поправлять лучше всего спортом: физические нагрузки в этом году пойдут на пользу.
Новые источники доходов и карьерный рост ожидают трудоголиков и просто упорных людей.
Славянский гороскоп на 2020 год начнет действовать на весеннее равноденствие — с 20 на 21 марта. Для празднования отлично подойдут светлые воздушные наряды, а также одежда золотых, солнечных тонов. Сам Новый год 2020 вполне можно встречать по правилам Белой Крысы — то есть тоже в светлом наряде. В идеале — белого цвета, но можно и кофейные, бежевые и прочие. А так как Крыса еще и металлическая, то все цвета металлик (серебристый, золотистый, черный) тоже отлично подойдут.
В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака:
• Овен — шоколадный или коричневый;
• Телец — голубой, золото, оливковый;
• Близнецы — жемчужный, пепельный и серый;
• Рак — пастельные тона, серебристо-серый;
• Лев — розовый, белый, персиковый;
• Дева — желтый, зеленый и коричневый;
• Весы — серебряный и белый;
• Скорпион — золотой и черный;
• Стрелец — белый, бронзовый, серо-голубой и серый;
• Козерог — серые тона, можно с принтами в цвете черненое серебро;
• Водолей — белый и на контрасте к нему спокойные синий, перламутрово-розовый, зеленый, желтый или кофейный;
• Рыбы — белый, серебристый, морские оттенки.