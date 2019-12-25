Приход к власти на Украине радикально настроенных политиков будет более опасным, чем вступление этой страны в НАТО. Об этом заявил 24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

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