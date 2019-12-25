Труба прокомментировал закон о своем увольнении
Труба прокомментировал закон о своем увольнении
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После того как в силу вступил закон о перезагрузке ГБР, прежний руководитель Роман Труба и его заместители лишились полномочий.

У президента Владимира Зеленского есть пять дней, чтобы назначить нового директора ГБР.

Ирина Венедиктова стала «слугой народа» еще до президентских выборов.

«В политических кругах ее связывают с [главой МВД Арсеном] Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Сам Труба считает, что его увольнение вызвано политическими, а не правовыми мотивами.

 

 