После того как в силу вступил закон о перезагрузке ГБР, прежний руководитель Роман Труба и его заместители лишились полномочий.
У президента Владимира Зеленского есть пять дней, чтобы назначить нового директора ГБР.
Ирина Венедиктова стала «слугой народа» еще до президентских выборов.
«В политических кругах ее связывают с [главой МВД Арсеном] Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Сам Труба считает, что его увольнение вызвано политическими, а не правовыми мотивами.