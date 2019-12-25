В ближайшие дни главой Госбюро расследований (ГБР) станет нардеп от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Венедиктова. Об этом 25 декабря сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Труба прокомментировал закон о своем увольнении © dbr.gov.ua | dbr.gov.ua | Перейти в фотобанк Роман Труба и его заместители лишились полномочий.

У президента Владимира Зеленского есть пять дней, чтобы назначить нового директора ГБР.

Ирина Венедиктова стала «слугой народа» еще до президентских выборов.

«В политических кругах ее связывают с [главой МВД Арсеном] Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Сам Труба считает, что его увольнение вызвано политическими, а не правовыми мотивами.