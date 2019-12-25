Одна из проблем России состоит в том, что она ничего не знает о жизни современной Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

Лукашенко рассказал, как будет действовать в отношении РФ в случае победы на выборах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его мнению, проблема создания Союзного государства между двумя странами состоит в том, что невозможно уложить весь комплекс реальных проблем в рамки тех или иных документов об интеграции.

Тем не менее Лукашенко заверил, что если ему удастся сохранить свой пост по итогам президентских выборов 2020 года, то все подписанные договоренности с Россией будут реализовываться.