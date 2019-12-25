«Вся проблема, особенно России, в том, что вы особенно не представляете, не знаете, что такое Беларусь современная, и чем она живет. Потому что в СМИ о Белоруссии и президенте Белоруссии — то, что вы не хуже знаете меня, как там все строится», — указал глава государства.
По его мнению, проблема создания Союзного государства между двумя странами состоит в том, что невозможно уложить весь комплекс реальных проблем в рамки тех или иных документов об интеграции.
Тем не менее Лукашенко заверил, что если ему удастся сохранить свой пост по итогам президентских выборов 2020 года, то все подписанные договоренности с Россией будут реализовываться.