Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверяет, что в случае своей победы на выборах в 2020 году будет реализовывать все договоренности с Россией в части Союзного государства. Он заявил об этом 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы»

Безпалько прокомментировал слова Путина об отсутствии интеграции России с Белоруссией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Лукашенко также отметил, что не согласен с российским лидером Владимиром Путиным, который ранее заявлял, что на 90% договоренностей по Союзному государству не выполнено на 90%, и что в вопросе Евразэс гораздо больше прогресса.

«Это был просто экспромт. Если бы он проанализировал, я об этом в Питере говорил, если надо, я потом скажу, в чем разница. Если бы он проанализировал, он бы такого заявления не сделал», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что если он выступает в качестве президента Белоруссии со всеми полномочиями, которые у него есть как у главы государства, то Путин в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, если начнется реальная интеграция России и Белоруссии, это испортит планы Лукашенко, привыкшего получать от России дотации и преференции, ничего не отдавая взамен.