«Если меня люди изберут на президентских выборах — конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы (31 план, дорожная карта, как модно говорить). Все, о чем мы договоримся с Россией, это будет реализовано», — сказал он.
Лукашенко также отметил, что не согласен с российским лидером Владимиром Путиным, который ранее заявлял, что на 90% договоренностей по Союзному государству не выполнено на 90%, и что в вопросе Евразэс гораздо больше прогресса.
«Это был просто экспромт. Если бы он проанализировал, я об этом в Питере говорил, если надо, я потом скажу, в чем разница. Если бы он проанализировал, он бы такого заявления не сделал», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что если он выступает в качестве президента Белоруссии со всеми полномочиями, которые у него есть как у главы государства, то Путин в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов.
По мнению политолога Андрея Суздальцева, если начнется реальная интеграция России и Белоруссии, это испортит планы Лукашенко, привыкшего получать от России дотации и преференции, ничего не отдавая взамен.