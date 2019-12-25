В среду, 25 декабря, католики по всему миру отмечают Рождество. На Украине этот праздник отмечают около 7%.
Накануне представители львовского отделения ОО «Скаутство Европы в Украине» передали чете Порошенко Вифлеемский огонь, а также вручили традиционные скаутские галстуки: экс-президенту — коричневый «как символ служения», а его супруге — красный «как символ женственности, любви, счастья и хранительницы семьи».
Они также поблагодарили Порошенко за «государственическую позицию и усилия в отстаивании интересов» Украины, а он, в свою очередь, отметил вклад скаутов в «формирование украинской национальной идентичности и европейского будущего Украины», призвав молодежь идти в скауты.
«Мне очень понравилась ваша идея к украинским работодателям: когда вы смотрите в анкету, в первую очередь посмотрите, был ли этот кандидат в скаутском движении. Это очень хорошая черта, которая дает превосходство над другими конкурентами», — заявил Порошенко.
Он добавил, что заинтересован направить своих внуков в скауты уже со следующего года.
Ранее дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины передали Вифлеемский огонь мира президенту Владимиру Зеленскому, подарив ему «каталог добрых дел».