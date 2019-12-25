Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко с женой Мариной в партийном офисе «Европейской солидарности» приняли группу скаутов, принесших им Вифлеемский огонь. Об этом сообщила пресс-служба политсилы 24 декабря

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Накануне представители львовского отделения ОО «Скаутство Европы в Украине» передали чете Порошенко Вифлеемский огонь, а также вручили традиционные скаутские галстуки: экс-президенту — коричневый «как символ служения», а его супруге — красный «как символ женственности, любви, счастья и хранительницы семьи».

Они также поблагодарили Порошенко за «государственическую позицию и усилия в отстаивании интересов» Украины, а он, в свою очередь, отметил вклад скаутов в «формирование украинской национальной идентичности и европейского будущего Украины», призвав молодежь идти в скауты.

«Мне очень понравилась ваша идея к украинским работодателям: когда вы смотрите в анкету, в первую очередь посмотрите, был ли этот кандидат в скаутском движении. Это очень хорошая черта, которая дает превосходство над другими конкурентами», — заявил Порошенко.

Он добавил, что заинтересован направить своих внуков в скауты уже со следующего года.

Ранее дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины передали Вифлеемский огонь мира президенту Владимиру Зеленскому, подарив ему «каталог добрых дел».