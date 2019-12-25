Алкогольные и безалкогольные напитки на Новый год — 2020 должны быть простыми. Об этом сообщила 25 декабря астролог Эфа Форина, передает «Обозреватель»

«Вина, коньяк, водка, компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не нравятся хозяйке 2020 года, Белой Крысе», — отметила астролог.

Скатерть на новогоднем столе должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении, а в центре стола необходимо разместить символ года — фигурку Белой Крысы или Мыши.

По словам Фориной, ее следует поставить в блюдце с зернами и монетами. Туда же можно добавить и желуди — они помогут привлечь в дом богатство.