Возраст заболевших — от 8 до 14 лет. Врачи связывают увеличение числа пациентов с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и осложнениями, которые вызывает инфекция.
По словам заместителя главного врача Евгения Миронова, у всех больных не атипичная пневмония, а обычная. С этой разновидностью заболевания врачи научились успешно бороться.
Всех юных пациентов вовремя госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, из-за эпидемии кори Украинскую медицинскую стоматологическую академию (УМСА) в Полтаве закрыли на карантин до 7 января.