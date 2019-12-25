В детском отделении клинической больницы имени Тропиных в Херсоне находится 44 пациента, у восьми из них медики диагностировали пневмонию. Об этом 25 декабря сообщил «Херсон Типичный»

Возраст заболевших — от 8 до 14 лет. Врачи связывают увеличение числа пациентов с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и осложнениями, которые вызывает инфекция.

По словам заместителя главного врача Евгения Миронова, у всех больных не атипичная пневмония, а обычная. С этой разновидностью заболевания врачи научились успешно бороться.

Всех юных пациентов вовремя госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, из-за эпидемии кори Украинскую медицинскую стоматологическую академию (УМСА) в Полтаве закрыли на карантин до 7 января.