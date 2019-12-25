Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что любые проявления агрессии или применения силы к журналистам являются недопустимыми. Его процитировала пресс-служба НП 24 декабря

НСЖУ осудил угрозы и нападения на журналистов на суде по делу Шеремета © Александр Савоченко Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в полицию Киева обратились трое журналистов с заявлениями о противоправных действиях против них, по факту которых было открыто уголовное дело. Клименко пообещал, что на все такие случаи полиция будет реагировать немедленно.

«Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации», — заявил он.

По его словам, всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ «уделяется усиленное внимание». Ход расследования данных преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений полиции.

Речь идет о заседании суда по делу Шеремета, куда явились сторонники Кузьменко и силой выгнали оттуда журналистку и активистку «Партии Шария» Антонину Белоглазову, после чего под зданием суда напали на корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера. Последнего, в частности, били по ногам, облили мочой, оскорбляли, требовали говорить на государственном языке и угрожали расправой.

При этом правоохранители призывы вмешаться в происходящее игнорировали.

Кроме того, по данным главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, в зале суда звучали угрозы в адрес журналистки сайта «Страна.UA» Юлии Корзун и в целом в адрес телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. А журналистку ZIK Аллу Жизневскую при этом ударили по рукам за то, что она снимала происходящее в зале на телефон.