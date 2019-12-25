Уголовное дело в отношении народного депутата от группы «За будущее» Ярослава Дубневича носит политический характер. Об этом говорится в опубликованном 24 декабря заявлении адвоката нардепа Ольги Просянюк

Накануне Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Ярославу Дубницкому, обязав его носить электронный браслет до 22 февраля следующего года.

Нардепа Дубневича обязали носить электронный браслет до конца февраля © Facebook, Ярослав Дубневич | Перейти в фотобанк

Обязав Дубневича сдать паспорт, НАБУ заблокирует его участие в межпарламентских депутатских группах, в состав которых он входит.

Кроме того, следователи игнорируют все инициативы по сбору доказательств со стороны самого Дубневича. Также фигуранта дела не вызвали ни на одно из следственных действий.

Без ответа остаются и ходатайства защиты о допросе свидетелей по этому делу, в том числе экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«Такая бездеятельность свидетельствует о единственном задании правоохранителей — организовать политическое преследование нашего клиента», — утверждает адвокат.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дело о возможном присвоении компаниями Ярослава Дубневича и его брата Богдана более 300 млн кубов газа.

По версии следствия, эти действия нанесли «Нафтогазу» ущерб на 1,4 млрд гривен (3,6 млрд рублей).