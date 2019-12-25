Украина готова сотрудничать с Турцией в сфере авиастроения, в частности в производстве военно-транспортного самолета Ан-188. Об этом посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига сообщил в интервью изданию Milliyet 24 декабря

Премьер-министр Украины предложил главе правительства Турции совместно строить самолеты © пресс-служба Кабинета министров Украины

Сибига заявил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере уже достигло стратегического уровня, а общие проекты по производству самолетов, по его мнению, должны открыть широкие перспективы на мировом рынке.

«Мы хотим начать совместное с Турцией производство самолетов, в частности Ан-188 ГП "Антонов"… Переговоры по этому вопросу продолжаются», — рассказал дипломат.

По его словам, Украина также изучает достижения турецкой оборонной промышленности в производстве систем авионики и рассматривает возможность замены российских систем на самолетах «Антонов» турецкими аналогами.

Ан-188 — проект украинского среднего многоцелевого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки. По целевому назначению он занимает нишу между средним транспортным самолетом С-130J-30 и тяжелым С-17А. Технические характеристики позволят эксплуатацию на грунтовых взлетных полосах длиной от 915 м.