В мае украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» подписало серию контрактов с турецкой компанией Aselsan о поставках товаров военного назначения для потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других силовых подразделений.
Сибига заявил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере уже достигло стратегического уровня, а общие проекты по производству самолетов, по его мнению, должны открыть широкие перспективы на мировом рынке.
«Мы хотим начать совместное с Турцией производство самолетов, в частности Ан-188 ГП "Антонов"… Переговоры по этому вопросу продолжаются», — рассказал дипломат.
По его словам, Украина также изучает достижения турецкой оборонной промышленности в производстве систем авионики и рассматривает возможность замены российских систем на самолетах «Антонов» турецкими аналогами.
Ан-188 — проект украинского среднего многоцелевого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки. По целевому назначению он занимает нишу между средним транспортным самолетом С-130J-30 и тяжелым С-17А. Технические характеристики позволят эксплуатацию на грунтовых взлетных полосах длиной от 915 м.