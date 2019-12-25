Суд сделал это по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого.
Дубневича, подозреваемого в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, обязали являться по требованию детектива, прокурора и суда.
Также он должен сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Действия процессуальных обязанностей продлено до 22 февраля 2020 года.