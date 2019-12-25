Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины из группы «За будущее» Ярослава Дубневича. Об этом 24 декабря сообщили в группе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook

Депутат Дубневич внес часть залога еще до ареста — адвокат © commons.wikimedia.org, AndrKondr0404 Назара Холодницкого.

Дубневича, подозреваемого в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, обязали являться по требованию детектива, прокурора и суда.

Также он должен сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Действия процессуальных обязанностей продлено до 22 февраля 2020 года.