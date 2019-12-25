Власти Грузии могли бы вести диалог с Кремлем, беря за пример «нормандский формат». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала в интервью Первому каналу Общественного вещателя страны 24 декабря

По следам «нормандского формата». Эксперты о том, принесёт ли встреча в Париже мир Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина.

«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] "нормандского формата", где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена ​​на переговорах [с РФ], так как у нас одних нет сил вести переговоры», — сказала Зурабишвили.

Она убеждена, что следует использовать все пути, чтобы «сломать» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси, но при этом подчеркнула, что диалог не означает готовности идти на уступки.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года в Париже.