Первый пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, прошел по Крымскому мосту. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости

«Не спим – специально ждали»: пассажиры поезда Петербург–Севастополь о проезде по Крымскому мосту © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев отправились на этом поезде из Симферополя в Севастополь.

В начале недели президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.