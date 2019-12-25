Глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев отправились на этом поезде из Симферополя в Севастополь.
В начале недели президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.