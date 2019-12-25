В Харькове мужчина напал с ножом на прохожую, заявив, что теперь она его заложница. Об этом 24 декабря сообщает ТСН

Внук захватил в заложники собственную бабушку в Запорожье — Нацполиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он требовал вызвать на место полицию, чтобы обменять заложницу на своего знакомого, который якобы находится под стражей. Спустя некоторое время он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие», — рассказали правоохранители.

Между ними завязался разговор, и полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся, он бросился на преступника, но был ранен ножом.

Правоохранителя госпитализировали в тяжелом состоянии, его оперируют.

Нападавший был задержан, его действия квалифицировали как захват заложников и посягательство на жизнь правоохранителя. Максимальное наказание за такие преступления — пожизненное заключение.