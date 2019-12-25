Женщина в этот момент возвращалась из детского сада, куда отводила своего ребенка.
«Он требовал вызвать на место полицию, чтобы обменять заложницу на своего знакомого, который якобы находится под стражей. Спустя некоторое время он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие», — рассказали правоохранители.
Между ними завязался разговор, и полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся, он бросился на преступника, но был ранен ножом.
Правоохранителя госпитализировали в тяжелом состоянии, его оперируют.
Нападавший был задержан, его действия квалифицировали как захват заложников и посягательство на жизнь правоохранителя. Максимальное наказание за такие преступления — пожизненное заключение.