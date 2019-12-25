Президент Украины Владимир Зеленский уволил Маркияна Мальского с должности председателя Львовской ОГА и Игоря Бондаренко — в Закарпатской области, посчитав их работу неэффективной.
По словам же Бондаренко, он и его подчиненные успешно боролись с контрабандными потоками, которые стали визитной карточкой Закарпатья.
Со своим увольнением экс-глава Закарпатской ОГА смирился.
«Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы — люди командные», — сказал он.
Мальский и Бондаренко занимали свои посты с 5 июля этого года.