«Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за декабрь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ПФУ направил на пенсионные выплаты 35,5 миллиардов гривен, что на 300 миллионов (799,9 миллионов рублей) больше, чем в ноябре.
По данным ubr.ua, финансирование январских пенсий начнется 3 января 2020 года.
Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 декабря 2019 года на Украине насчитывается 9,4 миллиона пенсионеров. При этом с 2021 года на пенсию будут выходить в 60 лет. Женщинам пенсионный возраст повышают с 2011 года ежегодно на 6 месяцев, в 2019 году они уходят на пенсию в 59 лет. Однако критерии трудового стажа, дающие право выхода на пенсию, повышаются гораздо резче.