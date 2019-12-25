Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за декабрь, направив на них 35,5 миллиардов гривен (94,7 миллиардов рублей). Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook 24 декабря

Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Отмечается, что ПФУ направил на пенсионные выплаты 35,5 миллиардов гривен, что на 300 миллионов (799,9 миллионов рублей) больше, чем в ноябре.

По данным ubr.ua, финансирование январских пенсий начнется 3 января 2020 года.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 декабря 2019 года на Украине насчитывается 9,4 миллиона пенсионеров. При этом с 2021 года на пенсию будут выходить в 60 лет. Женщинам пенсионный возраст повышают с 2011 года ежегодно на 6 месяцев, в 2019 году они уходят на пенсию в 59 лет. Однако критерии трудового стажа, дающие право выхода на пенсию, повышаются гораздо резче.