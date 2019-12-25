Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским. Она сообщила об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии 24 декабря

Путин назвал большой ошибкой отказ представителей Украины и Грузии участвовать в Параде Победы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, КНДР, Индии и Пакистана.

«Несомненно, этот (участие в параде — ред.), а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами на Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос. Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими», — заявила Зурабишвили.

Между Москвой и Тбилиси разорваны дипотношения с 2008 года, когда Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии.

При этом ранее Путин заявил, что представители стран СНГ, в том числе Грузии, которые не приедут в Россию на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважением к ветеранам войны.