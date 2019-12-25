Санкции, которые США ввели в отношении «Северного потока-2», - это попытка ослабить позицию Москвы на переговорах с Киевом накануне подписания договора о транзите газа. Рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал американский оборонный бюджет, который вводил санкции против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2».

«Это может быть еще попытка сорвать переговоры Москвы и Киева. Все обсуждают газовое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза». На самом деле это не договор, это протокол, сам договор еще должен быть подписан в полном объеме. Введение санкций перед окончательным подписанием, это попытка вклиниться в этот процесс и надавить на позицию Москвы», — считает Дмитрий Абзалов.

Политолог Дмитрий Абзалов: Как Россия и Европа обойдут санкции США © РИА Новости, Александр Натрускин

Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.