Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал американский оборонный бюджет, который вводил санкции против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2».
«Это может быть еще попытка сорвать переговоры Москвы и Киева. Все обсуждают газовое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза». На самом деле это не договор, это протокол, сам договор еще должен быть подписан в полном объеме. Введение санкций перед окончательным подписанием, это попытка вклиниться в этот процесс и надавить на позицию Москвы», — считает Дмитрий Абзалов.
Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству.
Согласно документу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.