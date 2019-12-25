В случае создания Союзного государства России и Белоруссии Москва может обойти международные санкции, поскольку никаких ограничительных мер в отношении Союзного государства введено не было. Об этом рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ о том, почему Путин говорит о невыполнении решений по Союзному государству © пресс-служба ГИ "Союз"

Но главные проблемы интеграции, по его мнению, лежат в плоскости экономики, так как белорусская экономика по своему ресурсному потенциалу и объему намного меньше российской, но Минск и рядовые граждане не хотят обесценить свои достижения в области промышленности.

Тем не менее, подчеркнул общественный деятель, и Минск, и Москва вместе должны быть заинтересованы в улучшении качества жизни своих граждан, и поодиночке Россию и Белоруссию не ждут какие-то радужные перспективы, несмотря на разность весовых категорий.