«Если взять историю с WADA и допингом, российские спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под российским флагом, но если у нас появится Союзное государство, почему бы нашим спортсменам не выступать под флагом Союзного государства?» — указал эксперт.
Но главные проблемы интеграции, по его мнению, лежат в плоскости экономики, так как белорусская экономика по своему ресурсному потенциалу и объему намного меньше российской, но Минск и рядовые граждане не хотят обесценить свои достижения в области промышленности.
Тем не менее, подчеркнул общественный деятель, и Минск, и Москва вместе должны быть заинтересованы в улучшении качества жизни своих граждан, и поодиночке Россию и Белоруссию не ждут какие-то радужные перспективы, несмотря на разность весовых категорий.