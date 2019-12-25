Очевидно, продолжил эксперт, что подавляющее большинство учителей румыноязычных районов не смогут и не захотят перестроить свою работу, и в соответствии с новыми требованиями их придется поголовно уволить.
Заменить их, по его мнению, тоже будем некем, ведь «обязанность предоставить каждому гражданину Украины возможность овладения государственным языком через образовательную систему» Киев уже многие годы не выполняет.
«Румыноязычные учителя — это та основа, на которой зиждется начальное и среднее образование в нескольких районах, и если ее искоренить, придется говорить не о языковой, но гуманитарной катастрофе. Об угрозе разрушения системы образования целых районов», — категоричен Вышинский.
Ряд общественных и политических сил этот процесс наверняка возглавят, а с учетом того, что и у местной, и у киевской властей нет особых козырей, им все равно придется идти на уступки, а это означает серьезные репутационные потери, заключил политолог.