Если Киев ликвидирует остатки румынских школ в Черновицкой области, напряжение может вылиться в протесты не только официального Бухареста и местных культурно-этнических организаций, но в осязаемый социальный конфликт. Об этом рассказал буковинский политолог и телеведущий Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: «Дальнейшее обострение в сфере гуманитарной политики может привести к распаду Украины» © East News, Святослав Вишинський | East News, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

Заменить их, по его мнению, тоже будем некем, ведь «обязанность предоставить каждому гражданину Украины возможность овладения государственным языком через образовательную систему» Киев уже многие годы не выполняет.

«Румыноязычные учителя — это та основа, на которой зиждется начальное и среднее образование в нескольких районах, и если ее искоренить, придется говорить не о языковой, но гуманитарной катастрофе. Об угрозе разрушения системы образования целых районов», — категоричен Вышинский.

Ряд общественных и политических сил этот процесс наверняка возглавят, а с учетом того, что и у местной, и у киевской властей нет особых козырей, им все равно придется идти на уступки, а это означает серьезные репутационные потери, заключил политолог.