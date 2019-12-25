Если раньше Минские соглашения были простой бумажкой, которую украинская сторона игнорировала в принципе, продолжил эксперт, то теперь Украину ненавязчиво вынуждают выполнять «Минск» именно в том ключе, в котором он прописан.
Кроме того, по его словам, несмотря на все санкции и угрозы, «Северный поток — 2» продолжает строиться, а европейские государства пытаются восстановить отношения с Россией, что также влияет на позицию Украины.
«Плюс, газовые переговоры закончились более-менее компромиссно. Все эти точечные вещи подтверждают, что диалог будет идти», — пояснил Гороховский.
Несмотря на то, что курс Владимира Зеленского не так радикально отличается от курса Петра Порошенко, как это было обещано во время предвыборной программы, добавил политолог, определенные изменения все же выглядят более позитивно.
У Зеленского есть вся полнота власти и весь инструментарий, чтобы в следующем году хотя бы прекратить боевые действия в Донбассе и немного улучшить жизнь рядовых граждан, которых война напрямую не касается, заключил собеседник издания.