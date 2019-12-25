Если еще недавно Запад активно агитировал за усиление военного конфликта в Донбассе и усугубление ситуации, то теперь с его стороны звучат сигналы о том, что нужно как-то договариваться. Об этом рассказал кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в комментарии изданию Украина.ру

Рудяков: «Главным событием года для Украины стали результаты президентских выборов» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кроме того, по его словам, несмотря на все санкции и угрозы, «Северный поток — 2» продолжает строиться, а европейские государства пытаются восстановить отношения с Россией, что также влияет на позицию Украины.

«Плюс, газовые переговоры закончились более-менее компромиссно. Все эти точечные вещи подтверждают, что диалог будет идти», — пояснил Гороховский.

Несмотря на то, что курс Владимира Зеленского не так радикально отличается от курса Петра Порошенко, как это было обещано во время предвыборной программы, добавил политолог, определенные изменения все же выглядят более позитивно.

У Зеленского есть вся полнота власти и весь инструментарий, чтобы в следующем году хотя бы прекратить боевые действия в Донбассе и немного улучшить жизнь рядовых граждан, которых война напрямую не касается, заключил собеседник издания.