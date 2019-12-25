Ранее стало известно, что украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%, а по данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украину отбросило на 15-е место.
«Предприятия Донецкого и Днепропетровского регионов делали продукцию, которая частично поставлялась на экспорт в Россию. Они ее делают, но продать в Россию — проблема», — указал эксперт.
Понятное дело, продолжил экономист, что металлургия является одним из важнейших элементов промышленности Украины, поэтому в 2019 году промышленность Украины показывает или падение, или нулевой рост.
По его мнению, увеличить спрос на металл можно за счет окончания торговой войны между США и Китаем, восстановления деловых отношений с Россией или запуска на Украине ипотечного кредитования и роста строительства жилья.