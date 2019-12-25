Из-за кризиса в украинской металлургии больше всего пострадали предприятия, которые связаны с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским. Об этом рассказал глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Охрименко рассказал, как вывести металлургию Украины из кризиса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Предприятия Донецкого и Днепропетровского регионов делали продукцию, которая частично поставлялась на экспорт в Россию. Они ее делают, но продать в Россию — проблема», — указал эксперт.

Понятное дело, продолжил экономист, что металлургия является одним из важнейших элементов промышленности Украины, поэтому в 2019 году промышленность Украины показывает или падение, или нулевой рост.

По его мнению, увеличить спрос на металл можно за счет окончания торговой войны между США и Китаем, восстановления деловых отношений с Россией или запуска на Украине ипотечного кредитования и роста строительства жилья.