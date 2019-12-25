«Потому что на том уровне недоверия между сторонами, которое сегодня есть, Зеленский сегодня говорит: «Я вас защищу, ну и граждан непризнанных республик, поэтому давайте, разоружайтесь, отдавайте границы, а потом мы проведём выборы», — указал эксперт.
Невозможно представить, что 40 тысяч вооруженных ополченцев поверят этим словам Зеленского, который ранее говорил о том, что амнистия не будет распространяться на тех людей, которые с оружием в руках там противостояли ВСУ, пояснил Погребинский.
И если Киев будет продолжать на этом настаивать, то встречи не будет, при том что ожидания от развития темы мирного урегулирования в Донбассе сегодня весьма скептически, добавил политолог.