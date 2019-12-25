Если руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским будет и дальше настаивать на передаче границ ЛДНР и РФ под свой контроль до проведения выборов, то апрельская встреча в "нормандском формате" может не состояться. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала NewsOne

«Банальный лобизм». Погребинский о запрете Киевом въезда в РФ по внутреннему паспорту © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Невозможно представить, что 40 тысяч вооруженных ополченцев поверят этим словам Зеленского, который ранее говорил о том, что амнистия не будет распространяться на тех людей, которые с оружием в руках там противостояли ВСУ, пояснил Погребинский.

И если Киев будет продолжать на этом настаивать, то встречи не будет, при том что ожидания от развития темы мирного урегулирования в Донбассе сегодня весьма скептически, добавил политолог.