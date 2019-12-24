Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством. Соответствующий пост 24 декабря глава государства опубликовал на своей странице в Facebook

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести сочельник и встретить первую зарю. Она извещает о Рождестве Христове. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремится, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, нашего умения любить», — написал Зеленский.

При этом президент не уточнил, что имеет в виду католическое Рождество и обращается лишь к тем жителям страны, которые празднуют его 25 декабря, — их на Украине около 7%.