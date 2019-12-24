Если обмен пленными между Киевом и восставшим Донбассом пройдет успешно, это станет добавкой к рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем комментарии «Газете.Ru»

Карасев: «Новая власть не может оперативно реагировать на вызовы» Политолог обратил внимание, что в данном случае речь идет о «личной дипломатии» Зеленского, который пытается достичь успехов, минуя бюрократический аппарат МИД. Карасев полагает, что это и показатель работы помощника Зеленского Андрея Ермака, который готовит многие ключевые соглашения для главы украинского государства. Среди других внешнеполитических успехов власти Зеленского собеседник издания также назвал подписанный 20 декабря протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины.