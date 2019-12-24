«Для Зеленского главное не выиграть президентство, а выиграть власть, и такими шагами он выигрывает власть», — подчеркнул эксперт.
Политолог обратил внимание, что в данном случае речь идет о «личной дипломатии» Зеленского, который пытается достичь успехов, минуя бюрократический аппарат МИД.
Карасев полагает, что это и показатель работы помощника Зеленского Андрея Ермака, который готовит многие ключевые соглашения для главы украинского государства.
Среди других внешнеполитических успехов власти Зеленского собеседник издания также назвал подписанный 20 декабря протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины.