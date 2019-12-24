«По оценкам наших юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет к лету. Придется еще полгода подождать. Время идет, проценты капают. Там уже примерно 4,5 миллиарда долларов накапало вместе с процентами», — цитирует его РИА Новости.
В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.
Украинская власть пытается представить этот долг как долг частного лица — бывшего президента страны Виктора Януковича, покинувшего страну после событий на Майдане, поэтому отказывается выплачивать деньги.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам.
При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.
Суд 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.