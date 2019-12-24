Министерство финансов РФ ожидает окончательного решения суда по долгу Украины по еврооблигациям к лету 2020 года. Об этом заявил глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов 24 декабря во время общения с журналистами

Дудчак предположил, чем закончится спор Киева и Москвы вокруг «долга Януковича» © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Украинская власть пытается представить этот долг как долг частного лица — бывшего президента страны Виктора Януковича, покинувшего страну после событий на Майдане, поэтому отказывается выплачивать деньги.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам.

При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.

Суд 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.