НАК «Нафтогаз Украины» надеется подписать договор с «Газпромом» 27 декабря, и если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать на выходных. Об этом во вторник, 24 декабря, Витренко написал на своей странице в Facebook

«Двадцать шестого декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — написал Витренко.

Проблемы российско-украинского газового контракта © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров», — отметил он.

На прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу. Контракт будет подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд кубометров. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем составит 65 млрд кубических метров, а затем снизится до 40 млрд кубометров.