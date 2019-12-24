Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов принять участие в стабилизации ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря

«Эти шаги, "формула Штайнмайера"… Давайте — если хотите. Мы готовы. Не люблю слово "миротворцы", лучше — посредники. Мы готовы ввязаться в эту драку, чтобы стабилизировать там ситуацию и чтобы не гибли наши люди», — сказал Лукашенко.

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«Если бы на Донбассе граница была под контролем, выборы провели, то потихоньку начали бы размораживаться экономические отношения и человеческие… А дальше было бы видно, что решать», — отметил президент Белоруссии.