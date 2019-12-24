«Эти шаги, "формула Штайнмайера"… Давайте — если хотите. Мы готовы. Не люблю слово "миротворцы", лучше — посредники. Мы готовы ввязаться в эту драку, чтобы стабилизировать там ситуацию и чтобы не гибли наши люди», — сказал Лукашенко.
Лукашенко также отметил, что еще во времена экс-президента Украины Петра Порошенко он заявлял о готовности помочь с проведением выборов на Донбассе.
«Если бы на Донбассе граница была под контролем, выборы провели, то потихоньку начали бы размораживаться экономические отношения и человеческие… А дальше было бы видно, что решать», — отметил президент Белоруссии.