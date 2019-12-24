Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых, по информации украинских СМИ, готовят на обмен с ЛНР и ДНР. Об этом 24 декабря сообщает агентство УНИАН

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