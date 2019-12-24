Под стражей находятся бывший замкомандира «Беркута» Киева Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко. Их подозревают в расстреле участников Майдана на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.
В ходе заседания судья зачитал баллистическую экспертизу и назвал типы оружия, из которого стреляли. По данным следствия, частично определить типы оружия не удалось. Судья также сообщил, что еще не провели экспертизу для выяснения того, были ли выстрелы из оружия беркутовцев.
По данным агентства, следующее заседание суда пройдет 14 января.