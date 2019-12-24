Договор о транзите российского газа через Украину поможет снизить цены на коммуналку - Гончарук
Договор о транзите российского газа через Украину поможет снизить цены на коммуналку - Гончарук
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«Уже с января будет работать формульный подход — 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное — в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное», — написал он.

По словам Гончарука, правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов, что в итоге будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов и позволит улучшить качество образования.

 