Кабинет министров намерен финансировать университеты в зависимости от результатов их деятельности с января 2020 года. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

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