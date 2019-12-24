«Уже с января будет работать формульный подход — 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное — в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное», — написал он.
По словам Гончарука, правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов, что в итоге будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов и позволит улучшить качество образования.