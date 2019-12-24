Депутаты горсовета Ровно запретили проведение 1 января ЛГБТ-марша в городе параллельно с мероприятиями по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Об этом 24 декабря сообщает агентство УНИАН

Долинский рассказал, кем гордятся юные бандеровцы Винницы © Facebook Эдуарда Долинского

«Спор во время принятия решения был вызван вопросом, кто будет осуществлять контроль его выполнения и принимать меры в случае выявления нарушений. В итоге депутаты решили, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома, и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности», — говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, двое воздержались. Против никто не голосовал.