Такое решение было мотивировано тем, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.
«Спор во время принятия решения был вызван вопросом, кто будет осуществлять контроль его выполнения и принимать меры в случае выявления нарушений. В итоге депутаты решили, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома, и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности», — говорится в сообщении.
За соответствующее решение проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, двое воздержались. Против никто не голосовал.