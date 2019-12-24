Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание «Страна»

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк решению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года.

По данным следствия, именно Кузьменко закладывала бомбу под автомобиль Шеремета и приводила ее в действие.

Ранее суд отклонил жалобу другого подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Подозрение в убийстве спустя более чем три года было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.