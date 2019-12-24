Главная беда Владимира Зеленского состоит в том, что на тот момент он был лучшим кандидатом на пост президента Украины. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью YouTube-каналу Uncle Vania

«Зеленский психанул, обиделся и приказал закрыть игорные заведения» — Крюкова © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк Петр Порошенко.

«То есть он вступил в предвыборную борьбу, естественно, рассчитывая победить. Ты хотел власти? Ты ее получил. А готов ты или не готов, ты по определению должен быть готов», — категоричен Джангиров.

К плюсу Зеленского можно пока отнести тот факт, что он не рассматривает обострение Донбасского конфликта для отвлечения внимания от внутриполитических проблем страны и разборок внутри американской элиты, считает политолог.

По его мнению, для Зеленского все это можно было бы засчитать в качестве смягчающих обстоятельств, однако это не снимает с него ответственность за происходящее в стране, и история спросит с него по полной программе.