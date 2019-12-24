Зеленский взял ответственность за все происходящее в стране даже не когда понес документы в ЦИК, продолжил эксперт, а когда в новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год в эфире телеканала «1+1» выступил с поздравлением раньше, чем Петр Порошенко.
«То есть он вступил в предвыборную борьбу, естественно, рассчитывая победить. Ты хотел власти? Ты ее получил. А готов ты или не готов, ты по определению должен быть готов», — категоричен Джангиров.
К плюсу Зеленского можно пока отнести тот факт, что он не рассматривает обострение Донбасского конфликта для отвлечения внимания от внутриполитических проблем страны и разборок внутри американской элиты, считает политолог.
По его мнению, для Зеленского все это можно было бы засчитать в качестве смягчающих обстоятельств, однако это не снимает с него ответственность за происходящее в стране, и история спросит с него по полной программе.