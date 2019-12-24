Следствие установило, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации требовала и получила от тренера одной из частных ДЮСШ неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн (около 50 тыс. руб.) за включение двух спортсменов в состав официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в соревнованиях в Греции.
Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что главный тренер штатной команды, будучи материально ответственным лицом за участие официальной делегации национальной сборной команды Украины в спортивном мероприятии в Берлине в 2018 году, совершила растрату бюджетных средств на сумму 141 тыс. грн (около 370 тыс. рублей).