Прокуратура Киева направила в суд обвинительное заключение в отношении главного тренера штатной команды национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности по обвинению в получении взятки и растрате средств. Об этом 24 декабря сообщается на сайте прокуратуры

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