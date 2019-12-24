«Мы приняли решение об окончательной сертификации "Оператора ГТС Украины"… Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа», — заявил Тарасюк.
Регулятор также утвердил тарифы ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) на транспортировку газа на 2020-2024 годы.
«Согласно постановлению об установлении тарифов на 2020-2024 годы на услуги транспортировки природного газа установлено: 101,93 гривны (4,38 доллара. — Ред.) за тысячу кубометров в сутки — тариф за вход в ГТС для отечественных предприятий, 124,16 гривны (5,33 доллара. — Ред.) за тысячу кубометров в сутки — тариф для точек выхода», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Ассоциации газодобывающих компаний Facebook.
Ранее секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС. Закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» в ноябре подписал президент Украины Владимир Зеленский.