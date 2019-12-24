Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ, окончательно сертифицировала нового оператора газотранспортной системы. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на главу регулятора Валерия Тарасюка

«Мы приняли решение об окончательной сертификации "Оператора ГТС Украины"… Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа», — заявил Тарасюк.

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«Согласно постановлению об установлении тарифов на 2020-2024 годы на услуги транспортировки природного газа установлено: 101,93 гривны (4,38 доллара. — Ред.) за тысячу кубометров в сутки — тариф за вход в ГТС для отечественных предприятий, 124,16 гривны (5,33 доллара. — Ред.) за тысячу кубометров в сутки — тариф для точек выхода», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Ассоциации газодобывающих компаний Facebook.

Ранее секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС. Закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» в ноябре подписал президент Украины Владимир Зеленский.