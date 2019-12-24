Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится ориентировочно в феврале-марте следующего года. Эти сроки в интервью изданию Украина.ру назвал политолог Дмитрий Абзалов

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал оборонный бюджет США, который предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания All Seas вывела свои суда, которые прокладывали трубы СП-2 по дну Балтийского моря.

Несмотря на это, России удастся завершить проект собственными усилиями. Свои трубоукладчики у «Газпрома» есть. Это плоскодонная баржа «Фортуна» и «Академик Черский».

«В среднем прокладка «Фортуны» составит 1,5-2 километра. Такими темпами «Северный поток» достроится ориентировочно в марте-феврале… Вопрос, насколько быстро прибудет с Камчатки «Академик Черский», — рассказал политолог.

Политолог Дмитрий Абзалов: Как Россия и Европа обойдут санкции США © РИА Новости, Александр Натрускин

Проект «Северный поток-2» предусматривает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Изначально запуск газопровода планировался в апреле 2020 года.