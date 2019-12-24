Причиной медвежьей бессонницы, по словам специалистов, стала недостаточно низкая температура: настоящая зима продержалась в регионе всего неделю в начале декабря.
Отмечается, что в реабилитационном центре парка «Синевир» сейчас обитают 32 медведя. Уснуть успели лишь трое косолапых, остальные ждут морозов. Прошлой зимой в центре в спячку впали почти все подопечные.
Длительность медвежьего сна также сократилась: в холодные зимы косолапые спали до самой весны, а в последние годы они стали просыпаться посреди зимы и ненадолго выходить из берлоги.