Бурые медведи в Карпатах не могут уснуть из-за аномально теплой погоды. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе национального парка «Синевир», расположенного в Закарпатской области

В запорожском цирке медведь взбунтовался против дрессировщика – видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в реабилитационном центре парка «Синевир» сейчас обитают 32 медведя. Уснуть успели лишь трое косолапых, остальные ждут морозов. Прошлой зимой в центре в спячку впали почти все подопечные.

Длительность медвежьего сна также сократилась: в холодные зимы косолапые спали до самой весны, а в последние годы они стали просыпаться посреди зимы и ненадолго выходить из берлоги.